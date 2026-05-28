I prezzi degli stabilimenti balneari sono aumentati del 6% rispetto allo scorso anno e del 24% rispetto a cinque anni fa, secondo un’indagine di Altroconsumo. La regione più cara d’Italia è Taormina, con un aumento del 25% sui servizi di spiaggia rispetto all’anno precedente. I costi variano notevolmente tra le località, con alcune che registrano incrementi significativi nel prezzo dei servizi balneari.

Vacanze al mare sempre più costose: secondo un'indagine di Altroconsumo quest'estate i prezzi degli stabilimenti balneari registrano un aumento medio del 6% rispetto al 2025 e del 24% negli ultimi cinque anni. In alcune località i rincari arrivano fino al 16%. Per realizzare l'inchiesta, Altroconsumo ha contattato telefonicamente e in forma anonima 222 stabilimenti distribuiti in 10 località italiane - Lignano, Rimini, Senigallia, Viareggio, Palinuro, Alassio, Gallipoli, Alghero, Taormina-Giardini Naxos e Anzio - rilevando le tariffe applicate per la prima settimana di agosto (dal 2 all'8). Dall'analisi emerge che Taormina e Giardini Naxos registrano gli aumenti più elevati fino al 16% rispetto al 2025. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Vacanze al mare, servizi di spiaggia +25%. Taormina la più cara d'Italia

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Villa SantAndrea, A Belmond Hotel, Taormina Mare, Italy | Holidays In Italy

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