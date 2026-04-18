Il prezzo della benzina e del diesel continua a salire, raggiungendo nuovi massimi in Italia. In particolare, nella provincia di Bolzano i costi sono i più elevati rispetto alle altre regioni, con i listini che si attestano su livelli record questo sabato 18 aprile 2026. Questa situazione interessa i conducenti che devono fare i rifornimenti e influisce sulle spese di viaggio quotidiane.

I listini della benzina e del diesel mostrano nuovi picchi questo sabato 18 aprile 2026, con la provincia di Bolzano che si conferma l’area più onerosa per i rifornimenti. Mentre la media nazionale vede il carburante a benzina a 1.778 e il diesel a 2.136, le variazioni regionali dipendono dai distributori situati sulle reti comunali, provinciali e statali. Il quadro dei prezzi tra le regioni italiane. La fotografia del mercato energetico odierno evidenzia una distribuzione disomogenea dei costi presso le pompe di benzina. In Basilicata, chi acquista benzina in modalità self deve affrontare un prezzo medio di 1.798, mentre il gasolio alla stessa modalità tocca quota 2.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Carburanti in picco: Bolzano è la provincia più cara d’Italia

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