Carburanti | Bolzano è la più cara ecco i prezzi in Italia
Nella giornata di domenica 12 aprile 2026, i prezzi dei carburanti mostrano differenze significative tra le varie regioni italiane. Tra le città analizzate, Bolzano risulta essere la più costosa, mentre altre zone presentano tariffe più contenute. Questa situazione si verifica mentre i cittadini si preparano a partire, trovandosi di fronte a variazioni che influenzano le scelte di acquisto e i costi complessivi dei viaggi.
In questa domenica 12 aprile 2026, i cittadini che si preparano a mettersi in viaggio si trovano di fronte a un quadro dei prezzi dei carburanti caratterizzato da forti discrepanze territoriali. Mentre la media nazionale per la benzina si attesta sui 1.793 euro, il diesel tocca quota 2.179 euro, con il gas metano a 1.600 euro e il GPL a 0.803 euro, la provincia di Bolzano emerge come l’area più onerosa deve rifornire il proprio veicolo. Il termometro dei prezzi tra le regioni italiane. Analizzando i dati raccolti dall’Osservatorio prezzi del Mimit, la situazione geografica dei distributori sulle strade comunali, provinciali e statali mostra sfumature molto diverse.🔗 Leggi su Ameve.eu
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