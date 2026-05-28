va in ospedale con una ferita alla testa indagano i carabinieri

La scorsa notte, un ragazzo di 16 anni è stato portato al pronto soccorso con una ferita alla testa. I medici hanno curato la ferita, mentre i carabinieri hanno avviato indagini per ricostruire quanto accaduto. Al momento non sono state rese note altre informazioni sulla dinamica dell’incidente o sulle eventuali responsabilità.

Tempo di lettura: < 1 minuto La scorsa notte un 16enne è arrivato al pronto soccorso del Pellegrini con una ferita alla testa. Secondo i sanitari si tratta di una frattura cranica (10 punti di sutura) che l’ha costretto al ricovero in altra struttura. È ora all’ ospedale del Mare, non in pericolo di vita. Nessuna indicazione su dove e cosa sia accaduto. Indagano i carabinieri. L'articolo proviene da Anteprima24.it. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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