Sedicenne in ospedale con una ferita alla testa e una frattura cranica

Da napolitoday.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Questa notte un 16enne è stato portato al pronto soccorso con una ferita alla testa e una frattura cranica. I sanitari hanno applicato 10 punti di sutura e deciso il ricovero in un ospedale diverso. La ferita si trova sulla parte superiore del cranio e ha richiesto un intervento rapido. Il giovane è ora sotto osservazione, senza ulteriori dettagli sulla dinamica dell’incidente.

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Questa notte un 16enne è arrivato al pronto soccorso del Pellegrini con una ferita alla testa. Secondo i sanitari si tratta di una frattura cranica (10 punti di sutura) che l’ha costretto al ricovero in altra struttura. È ora nell’ospedale del Mare, non in pericolo di vita.Nessuna indicazione su. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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