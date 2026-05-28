Sedicenne in ospedale con una ferita alla testa e una frattura cranica

Notizia in breve

Questa notte un 16enne è stato portato al pronto soccorso con una ferita alla testa e una frattura cranica. I sanitari hanno applicato 10 punti di sutura e deciso il ricovero in un ospedale diverso. La ferita si trova sulla parte superiore del cranio e ha richiesto un intervento rapido. Il giovane è ora sotto osservazione, senza ulteriori dettagli sulla dinamica dell’incidente.