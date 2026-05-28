Usare in Italia un' auto con targa estera ora costa di più

È passata quasi sottotraccia la novità introdotta dalla Gazzetta Ufficiale 117 del 22 maggio che riguarda le iscrizioni al Reve, il Registro dei veicoli con targa estera. Eppure è importante, perché introduce un ostacolo (economico) in più per chi usa in Italia un’auto con targa straniera per lunghi periodi. L’obiettivo è quello di continuare a rispettare il principio di libera circolazione europeo ma al tempo stesso scoraggiare il malcostume, piuttosto diffuso in alcune città, di utilizzare auto con targa estera per evitare tasse e multe. Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge numero 88 del 22 maggio, una conversione del... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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