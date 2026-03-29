Una scena di auto elettriche ferme sotto una pensilina di ricarica in un’area di sosta lungo l’autostrada A1 verso il Nord Europa apre un articolo che analizza il costo crescente della ricarica rispetto alla benzina. Recenti dati mostrano che, in alcune aree, il prezzo di una ricarica supera quello di un pieno di benzina, creando preoccupazione tra gli utenti e sollevando interrogativi sui margini di profitto delle infrastrutture di ricarica.

L’immagine è quasi distopica: una fila di berline silenziose ferme sotto la pensilina di una stazione di ricarica ultra-rapida in un’area di sosta della A1 verso il Nord Europa. I conducenti fissano il display della colonnina mentre i centesimi corrono più veloci dei chilometri caricati. Quello che doveva essere il paradiso del risparmio si sta trasformando, per molti, in un salasso calcolato. Mentre il prezzo della benzina fluttua attorno agli 1,85 €litro, ricaricare un’auto elettrica presso i nodi HPC (High Power Charging) può oggi toccare punte di 0,95 €kWh. La matematica è spietata: per percorrere 100 km, un’auto elettrica carica alle colonnine rapide costa ormai tra i 13 e i 15 euro, contro gli 11-12 euro di un moderno motore termico efficiente. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Fregatura alla colonnina: perché ricaricare l’auto elettrica ora costa più della benzina (e chi ci guadagna)

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