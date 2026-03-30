Il robot intelligente che lava e asciuga tutta casa da usare con Alexa ora costa meno della metà È un affare

Da dilei.it 30 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un robot domestico in grado di lavare e asciugare tutta la casa, compatibile con Alexa, ha visto il suo prezzo ridursi di oltre il 50%. La diminuzione del costo rende più accessibile questa tecnologia, che permette di automatizzare le operazioni di pulizia domestica. Alexa, l'assistente virtuale di riferimento, continua a essere presente nelle case, offrendo supporto in vari compiti quotidiani grazie all'integrazione con dispositivi intelligenti.

Quando si pensa agli assistenti virtuali, il primo che viene in mente è senza dubbio Alexa. Questa intelligenza artificiale è entrata da tempo nelle nostre vite, fornendo un supporto spesso prezioso, persino in situazioni che in passato sarebbero state inimmaginabili. È il caso degli elettrodomestici: ormai è impossibile rinunciare a un dispositivo come l’ aspirapolvere che ha rimpiazzato di fatto qualsiasi metodo in fatto di pulizia. È uno strumento davvero efficace contro lo sporco, anche se non tutti i modelli sono in grado di raggiungere gli angoli più difficili della casa. Se sei tra coloro che non vuole neanche la più piccola briciola o granello di polvere in giro per le stanze, puoi dirti fortunato perché abbiamo la soluzione per te: il robot aspirapolvere Lefant M3 solo per oggi e ancora per poche ore a un prezzo incredibile. 🔗 Leggi su Dilei.it

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© Dilei.it - Il robot intelligente che lava e asciuga tutta casa, da usare con Alexa, ora costa meno della metà. È un affare

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