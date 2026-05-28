Usa-Iran attacchi e contrattacchi Fonti statunitensi | accordo vicino
Durante la giornata si sono susseguite violente schermaglie tra Stati Uniti e Iran, con attacchi e rappresaglie. Le fonti statunitensi riferiscono che un accordo di pace tra le due parti è ormai molto vicino. Nessuna delle parti ha ancora confermato ufficialmente l’intesa, mentre le operazioni militari continuano in alcune zone. La tensione resta alta, ma le dichiarazioni ufficiali indicano che si sta lavorando a una soluzione diplomatica.
Giornata di attacchi e contrattacchi tra Stati Uniti e Iran, anche se fonti statunitensi parlano di un accordo di pace ormai molto vicino. Servizio di Fabio Bolzetta TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
Usa-Iran, attacchi e contrattacchi. Fonti statunitensi: accordo vicino
Notizie e thread social correlati
Iran-Usa, tra attacchi e contrattacchi, ore decisive per l’accordo. Trump blinda Hormuz e avverte: «Niente giochetti»Le tensioni tra Iran e Stati Uniti si fanno sempre più intense, con attacchi e contrattacchi che mettono in discussione i negoziati in corso.
Iran-Usa, accordo di pace vicino? Trump confermaIl rapporto tra Iran e Stati Uniti sembra avvicinarsi a una possibile tregua, secondo quanto riferito da Donald Trump al premier israeliano.
Temi più discussi: Medio Oriente; attacco Usa nel sud dell'Iran, Khamenei minaccia vendetta. Raid di Israele in Libano. Media israeliani: 'Ucciso il capo dell'ala militare di Hamas'; Usa-Iran, si va verso l’accordo. Hormuz e nucleare i punti dell’intesa; Usa-Iran, Trump ordina 'mini attacco' a sorpresa. La svolta sull'uranio; Axios: 'Trump ha visto i consiglieri alla sicurezza, valuta attacco a Iran senza svolta'.
Nell'approfondimento con @luigispinola su @Radio3tweet: Iran - USA, attacchi e contrattacchi - @nicola_pedde Libano sotto le bombe - @gparvaneh USA, sogno infranto e nuovi poveri - Francesco Neri x.com
Dopo l’annuncio di un accordo imminente, nuovi attacchi #USA e iraniani riaccendono le tensioni regionali. Intanto #Trump prova a rilanciare gli #AccordiDiAbramo come possibile chiave diplomatica per uscire dal conflitto. #ISPIDailyFocus: https://www.ispion facebook
L'Iran non ha vinto la guerra, ha vinto qualcosa di più pericoloso | The Jerusalem Post reddit
Nuovo raid Usa in Iran, Teheran: Spari contro navi nello Stretto di HormuzNuovo attacco americano nella regione meridionale dell’Iran, vicino a Bandar Abbas, azione definita puramente difensiva dagli Stati Uniti. Intanto da Teheran sostengono di aver colpito una base mili ... notizie.it
Guerra Iran, raid Usa a siti di Teheran. Rubio annuncia: Accordo ancora possibileDopo i raid Usa contro siti missilistici iraniani, Marco Rubio ribadisce che un accordo con Teheran è ancora possibile, mentre cresce la tensione sullo Stretto di Hormuz. notizie.it