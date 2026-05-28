Usa-Iran attacchi e contrattacchi Fonti statunitensi | accordo vicino

Notizia in breve

Durante la giornata si sono susseguite violente schermaglie tra Stati Uniti e Iran, con attacchi e rappresaglie. Le fonti statunitensi riferiscono che un accordo di pace tra le due parti è ormai molto vicino. Nessuna delle parti ha ancora confermato ufficialmente l’intesa, mentre le operazioni militari continuano in alcune zone. La tensione resta alta, ma le dichiarazioni ufficiali indicano che si sta lavorando a una soluzione diplomatica.