Iran-Usa accordo di pace vicino? Trump conferma

Il rapporto tra Iran e Stati Uniti sembra avvicinarsi a una possibile tregua, secondo quanto riferito da Donald Trump al premier israeliano. Durante un incontro, l’ex presidente ha confermato che i mediatori internazionali stanno portando avanti negoziati per trovare un’intesa. Non sono stati forniti dettagli sui contenuti delle trattative o sui tempi previsti, ma la notizia ha attirato l’attenzione di analisti e media sulla possibile evoluzione delle relazioni tra le due nazioni.

Donald Trump ha detto al premier israeliano Benyamin Netanyahu che i mediatori stanno lavorando a una «lettera di intenti» che gli Stati Uniti e l’Iran firmeranno per mettere ufficialmente fine alla guerra e lanciare un periodo di 30 giorni di trattative sul nucleare iraniano e la riapertura dello Stretto di Hormuz. Lo riporta Axios citando una fonte americana. Secondo le fonti, Qatar e Pakistan hanno redatto una bozza di memorandum di pace rivisto, con il contributo degli altri mediatori regionali, nel tentativo di colmare le lacune tra Stati Uniti e Iran. Ciò avviene mentre Trump è indeciso se ordinare un massiccio attacco contro l’Iran o aspettare un accordo. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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Iran-Usa, pace lontana. Il rifiuto di Teheran, la rabbia di Trump

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