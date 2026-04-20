Le tensioni tra Iran e Stati Uniti si fanno sempre più intense, con attacchi e contrattacchi che mettono in discussione i negoziati in corso. Il blocco navale nel Golfo, che rimarrà attivo fino a un accordo, è stato confermato dall’amministrazione statunitense. Il presidente ha inoltre avvertito di non tollerare “giochetti” e si è detto disponibile a un incontro con i rappresentanti iraniani, mentre i colloqui sono in fase di stallo.

Iran-Usa tra attacco e contrattacco: i negoziati di nuovo in bilico e un blocco navale che resterà fino a quando non sarà siglata l’intesa, ha insistito Trump, che si è detto pronto a incontrare la leadership iraniana. E che non ha escluso una trasferta a sorpresa in Pakistan. Sullo sfondo le parole dell’alleato Netanyahu: Israele non ha finito il lavoro a Teheran. Il mondo trattiene il fiato mentre l’orologio della storia corre verso la scadenza di mercoledì sera. Donald Trump, con la consueta risolutezza che ha caratterizzato queste otto settimane di conflitto, ha tracciato una linea rossa invalicabile: senza un accordo definitivo con Teheran, il cessate il fuoco non sarà prorogato.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Iran-Usa, tra attacchi e contrattacchi, ore decisive per l’accordo. Trump blinda Hormuz e avverte: «Niente giochetti»

Trump, l’Iran e il coniglio gaudente: le ore decisive (forse) per la fine della guerra

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