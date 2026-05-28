Gli Stati Uniti hanno registrato una perdita di circa 8 miliardi di dollari nel settore turistico a causa di un calo improvviso dei visitatori canadesi. La diminuzione si è verificata dopo l’introduzione di nuove restrizioni di viaggio e modifiche alle politiche migratorie, che hanno scoraggiato i turisti provenienti dal Canada. Questa riduzione ha comportato un calo significativo delle entrate nel settore del turismo e ha influenzato le attività commerciali legate al settore.

? Punti chiave Perché i turisti canadesi hanno smesso improvvisamente di visitare gli Stati Uniti?. Quali decisioni politiche hanno causato la fuga di milioni di visitatori?. Come influirà questo crollo economico sulla riuscita dei prossimi Mondiali di calcio?. Perché l'immagine degli Stati Uniti come destinazione sicura è crollata così velocemente?.? In Breve Crollo del 42% dei viaggiatori canadesi verso le città statunitensi.. Juliette Kayyem di Harvard evidenzia il declino dell'immagine democratica americana.. Contrasto con l'aumento globale di 80 milioni di visitatori nel 2025.. Tensioni con Iran e politiche Trump colpiscono Germania, India, Francia e Cina. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - USA: crisi turistica senza precedenti, -8 miliardi di dollari persi

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Il veto di Trump contro 22 nazioni al Mondiale ha regalato 15 miliardi di dollari al Canada

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