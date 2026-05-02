Kenya crisi delle rose | 4 milioni di dollari persi per la guerra in Iran

La crisi delle rose in Kenya ha causato una perdita di circa 4 milioni di dollari a causa della guerra in Iran. Il blocco dello Stretto di Hormuz ha inciso sui costi e sulla distribuzione dei fiori, mentre alcune rose prodotte nel paese finiscono nei magazzini come mangime per il bestiame. Questi eventi hanno avuto ripercussioni sulla filiera di produzione e distribuzione del settore florovivaistico locale.

? Cosa scoprirai Come influisce il blocco dello Stretto di Hormuz sui prezzi dei fiori?. Perché le rose keniote finiscono nei magazzini come mangime per bestiame?. Quali altri prodotti agricoltici rischiano il collasso a causa del conflitto?. Come cambieranno le rotte commerciali per salvare l'economia del Kenya?.? In Breve Costi trasporto aereo saliti a 5,80 dollari al chilo per le merci.. Settore del tè perde circa 8 milioni di dollari ogni settimana.. Blocco spedizioni marittime a Mombasa causa deviazioni verso il Capo di Buona Speranza.. Clement Tulezi segnala riduzione flussi merci verso Dubai, Riyad e Doha.. Le piantagioni sulle pendici del Monte Kenya affrontano una crisi economica senza precedenti con milioni di steli di rose che marcisciono nei magazzini a causa della guerra contro l’Iran.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Kenya, crisi delle rose: 4 milioni di dollari persi per la guerra in Iran The Wisdom of Father Brown Notizie correlate Con la guerra in Iran persi 500 milioni di barili di petrolio per un valore di 50 miliardi di dollariOltre 500 milioni di barili di petrolio e derivati sottratti al mercato in meno di due mesi, per un controvalore di circa 50 miliardi di dollari. L’onda lunga della guerra in Iran: fa appassire le rose del KenyaRoma, 3 maggio 2026 – Nelle campagne sulle pendici del Monte Kenya, milioni di steli di rose non raggiungono più i mercati internazionali.