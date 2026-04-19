Negli ultimi due mesi, sono stati sottratti dal mercato oltre 500 milioni di barili di petrolio e prodotti derivati, con un valore stimato di circa 50 miliardi di dollari. La perdita si è verificata nel contesto della guerra in Iran, che ha causato l'interruzione dell'offerta di materie prime energetiche. Questa riduzione della disponibilità ha avuto un impatto diretto sul mercato globale del petrolio.

Oltre 500 milioni di barili di petrolio e derivati sottratti al mercato in meno di due mesi, per un controvalore di circa 50 miliardi di dollari. È il bilancio della crisi innescata dal conflitto con l’Iran avviato 50 giorni fa da Usa e Israele, secondo stime di Reuters su dati Kpler. Per gli analisti si tratta della più grave interruzione dell’offerta energetica nella storia recente, destinata a produrre effetti per mesi se non anni. Il cuore della crisi è nei Paesi del Golfo: a marzo la produzione è crollata di circa 8 milioni di barili al giorno, un livello paragonabile alla produzione combinata di due colossi come Exxon Mobil e Chevron. Ancora più drastico il crollo dei flussi, con le esportazioni di carburante per aerei dai principali produttori della regione precipitate da 19,6 a 4,1 milioni di barili tra febbraio e marzo-aprile.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Con la guerra in Iran persi 500 milioni di barili di petrolio per un valore di 50 miliardi di dollari

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