Usa colpiscono siti iraniani la risposta dei pasdaran Soldata dell’Idf uccisa da un drone di Hezbollah – La diretta

Durante il novantesimo giorno della guerra nel Golfo, gli Stati Uniti hanno colpito siti iraniani in risposta a diversi droni lanciati da Teheran. Nel frattempo, un soldato dell’IDF è stata uccisa da un drone di Hezbollah. La situazione rimane tesa tra le parti coinvolte, con attacchi reciproci e incidenti che continuano a verificarsi nella regione.

Nel novantesimo giorno della Guerra del Golfo tra Usa, Israele e Iran gli Stati Uniti hanno condotto attacchi contro siti iraniani in risposta a una serie di droni lanciati da Teheran. Una soldata dell’Idf è stata uccisa da un drone di Hezbollah. Teheran ha risposto all’attacco colpendo una base americana mentre i negoziati di pace ancora languono. Le Guardie rivoluzionarie iraniane hanno preso di mira una base americana «in rappresaglia agli attacchi statunitensi nel sud del Paese», secondo quanto riportato dall’emittente statale iraniana Irib. «A seguito dell’aggressione di questa mattina da parte delle forze militari statunitensi contro... 🔗 Leggi su Open.online

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