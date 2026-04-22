I principali operatori tecnologici statunitensi hanno annunciato che continueranno a controllare i messaggi privati degli utenti, sostenendo di farlo per proteggere i minori. Questa decisione arriva nonostante le normative europee sulla privacy che vietano pratiche di questo tipo senza il consenso degli utenti. Le aziende hanno comunicato che intendono mantenere questa attività di monitoraggio, suscitando un confronto con le autorità europee che si oppongono a tali interventi.

I giganti del software americano hanno deciso di ignorare le normative europee sulla privacy, dichiarando l’intenzione di continuare a monitorare i messaggi privati degli utenti per garantire la sicurezza dei minori. La decisione di Meta, Google, Microsoft e Snapchat arriva dopo il 3 aprile, data in cui è scaduta la deroga che permetteva alle piattaforme di accedere alle conversazioni online per contrastare abusi e molestie digitali. Il fallimento diplomatico dell’Europa e lo stallo normativo. Il blocco delle attività di monitoraggio proattivo è la conseguenza diretta del mancato accordo raggiunto il 16 marzo tra il Parlamento e il Consiglio europeo.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Privacy e sicurezza: i Big Tech sfidano l’Europa sui messaggi privati

Notizie correlate

Big Tech sfida l’Europa: continuerà ad accedere ai messaggi privati per proteggere i minori. Ma la deroga è scadutaDal 3 aprile i colossi tecnologici non potrebbero più accedere alle conversazioni online degli utenti europei, per proteggere i minori da abusi e...

Addio privacy su Instagram: presto i messaggi non saranno più privati (gli utenti sono furiosi)Una delle novità più discusse del 2026 riguarda Instagram e il modo in cui gestisce i messaggi privati.

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: Le big tech tracciano tutti, anche chi rifiuta i cookie: affronto alla privacy svelato; In UK la dipendenza dalle Big Tech considerata un rischio per la sicurezza nazionale. E in Italia?; Big Tech ignora lo stop UE: continuerà a controllare i messaggi privati; Gli operai dell’algoritmo e il lavoro umano invisibile dell’IA.

Big Tech sfida l’Europa: continuerà ad accedere ai messaggi privati per proteggere i minori. Ma la deroga è scadutaMeta, Google, Snapchat e Microsoft sfidano l'Europa continuando a monitorare le chat private per proteggere i minori ... ilfattoquotidiano.it

Big Tech accelera sull’AI: Google, Apple e Samsung tra sicurezza, sostenibilità e chip del futuroGoogle, Apple e Samsung spingono su AI, ecosistemi sempre più integrati, sostenibilità e nuove tecnologie hardware e software, delineando il futuro della tecnologia tra automazione, efficienza e innov ... news.fidelityhouse.eu

La corrispondenza, emersa dagli atti, dimostra un dibattito interno alle Big Tech dal 2017 - facebook.com facebook

Ho messo in fila cose sull’uso dell’IA in guerra e su come i manager delle Big Tech vendano i loro prodotti con manifesti ideologici improbabili. Il pericolo è il nesso inscindibile che si sta creando tra questi colossi e il funzionamento degli Stati. x.com