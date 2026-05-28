Una manifestazione di funzionari urbanistici si è svolta in piazza, con i sindacati che hanno espresso solidarietà ai lavoratori coinvolti nelle recenti inchieste. I rappresentanti hanno commentato che solo l’anello debole viene colpito, sottolineando che i lavoratori si trovano, loro malgrado, al centro di un acceso dibattito giudiziario e mediatico. La protesta ha coinvolto diverse decine di persone, tutte in divisa e con cartelli.

Esprimono solidarietà a lavoratori che "si trovano, loro malgrado, al centro di un estenuante dibattito giudiziario e mediatico". Dipendenti di Palazzo Marino che "hanno operato con diligenza nell’adozione dei provvedimenti, svolgendo il proprio lavoro nell’interesse pubblico, attenendosi alle disposizioni ricevute che hanno coinvolto nel tempo tantissimi uffici e funzioni dell’amministrazione". Dai sindacati milanesi Fp Cgil, Cisl Fp, Uil Fp e Csa, con la Rsu del Comune di Milano, arriva una netta presa di posizione in difesa dei circa 160 impiegati e funzionari della Direzione rigenerazione urbana (compresi gli indagati e gli imputati, una... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Urbanistica, funzionari in piazza. I sindacati sulla serie di inchieste: "Colpito solo l’anello debole"

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