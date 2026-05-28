A Milano sistema paralizzato | la rabbia delle famiglie dopo le dichiarazioni di Sala sulla vita infernale dei dipendenti comunali

A Milano, molte famiglie sono rimaste senza lavoro e senza reddito, mentre i dipendenti comunali della Direzione urbanistica continuano a lavorare in condizioni difficili. Il sistema dei trasporti è ancora fermo, causando disagi quotidiani. La città vive un blocco totale, con negozi chiusi e servizi pubblici interrotti. La paralisi si manifesta in ogni settore, creando un senso di sospensione generale tra cittadini e lavoratori.

“Prendiamo atto delle parole del sindaco Beppe Sala riguardo alla ‘vita infernale’ vissuta dai dipendenti della Direzione urbanistica, ma a Milano la realtà è ancora più drammatica: oggi siamo di fronte a famiglie sospese, società sospese e impiegati sospesi. Un intero sistema cittadino è. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

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