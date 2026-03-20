Il 20 marzo 2026 a Milano, le Famiglie sospese hanno consegnato un dossier in procura che riassume le storie di persone considerate vittime involontarie delle inchieste sulle presunte irregolarità urbanistiche. Il documento contiene dettagli su progetti edilizi interrotti o bloccati, alcuni dei quali erano in fase di avvio. La consegna si inserisce in un quadro di attenzione verso le implicazioni delle recenti indagini.

Milano, 20 marzo 2026 – Un dossier che è uno spaccato sull’esistenza delle vittime “nascoste” – nonché certamente incolpevoli – delle inchieste sulle presunte irregolarità dell’urbanistica milanese, che ha portato allo stop di un lungo elenco di progetti edilizi, avviati o sul punto di partire. Una delegazione del comitato “ Famiglie sospese – Vite in attesa” questo pomeriggio, venerdì 20 marzo, ha incontrato il procuratore aggiunto Paolo Ielo, titolare del coordinamento delle inchieste. Gli esponenti del Comitato hanno consegnato al magistrato un documento che raccoglie numerose testimonianze: storie di giovani coppie, famiglie e singoli cittadini di ogni età che, a causa dei sequestri, si trovano oggi in condizioni di incertezza abitativa, fragilità economica e profondo disagio sociale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Urbanistica, le Famiglie sospese portano un dossier in procura

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