Svizzera con un coltello aggredisce persone alla stazione di Winterthur ci sono feriti | Tutti urlavano

Un uomo armato di coltello ha aggredito diverse persone questa mattina alla stazione di Winterthur, in Svizzera. Durante l’attacco, le persone presenti hanno urlato, mentre alcune sono rimaste ferite. La polizia è intervenuta sul posto per bloccare l’aggressore e soccorrere i feriti. Non sono stati forniti dettagli sul numero esatto di vittime o sulle loro condizioni. Le autorità stanno indagando sull’accaduto.

Un uomo armato di coltello ha seminato il panico nella mattinata di oggi, giovedì 28 maggio, nella stazione di Winterthur, in Svizzera. L'aggressore, che si è poi dato alla fuga, avrebbe colpito diversi pendolari in attesa del loro treno. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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