Uomini e Donne si avvicina alla pausa estiva, mentre due partecipanti, Rosanna Siino e Debora Bragetti, sono coinvolte in uno scontro sui social. Le due donne si sono scambiate frecciatine pubbliche, attirando l’attenzione degli utenti. La polemica riguarda commenti e risposte pubblicate sui rispettivi profili, senza ulteriori dettagli sui motivi delle divergenze. Nessun altro elemento legato a eventi o dichiarazioni ufficiali è stato comunicato.

Uomini e Donne si avvicina alla pausa estiva, ma Rosanna Siino e Debora Bragetti sono al centro di una polemica social che ha catturato l’attenzione dei fan. Recentemente, Rosanna ha ricevuto critiche a causa di un video postato su TikTok, scatenando una reazione a catena tra le due dame del Trono Over. Uomini e Donne: le prime parole di Martina Calabrò dopo la scelta di Ciro Solimeno Uomini e Donne gossip: il video controverso di Rosanna Siino. Rosanna Siino ha recentemente pubblicato un video su TikTok che ha suscitato diverse reazioni negative. Nel filmato, la dama ha mostrato momenti della sua esperienza all’interno del trono over, ma molti fan l’hanno interpretato come un gesto irrispettoso nei confronti della nuova relazione di Alessio Pili Stella con Debora. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

© Anticipazionitv.it - Uomini e Donne, scontro social tra Debora e Rosanna: frecciatine tra le due dame

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