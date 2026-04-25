Uomini e Donne | scontro tra Alessio e Debora per chat proibite

Durante una puntata di Uomini e Donne, si è verificato un acceso confronto tra Alessio Pili Stella e Debora Bragetti riguardo a conversazioni avvenute con una terza persona, Rosanna Siino. La discussione si è concentrata su chat considerate proibite, creando tensione tra i due protagonisti. La vicenda ha suscitato attenzione tra i presenti e ha generato molte reazioni tra i telespettatori.

?? Cosa sapere Alessio Pili Stella e Debora Bragetti si scontrano a Uomini e Donne per chat con Rosanna Siino. Gianni Sperti critica la richiesta di controllo dello smartphone avanzata dal cavaliere del Trono Over. Venerdì 24 aprile 2026, durante l'appuntamento di Uomini e Donne condotto da Maria De Filippi, Alessio Pili Stella si è ritrovato al centro del dibattito televisivo dopo un acceso scontro con Debora Bragetti scaturito da conversazioni private con Rosanna Siino. Il clima nello studio è .🔗 Leggi su Ameve.eu

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