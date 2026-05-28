Puntata esplosiva del 28 maggio 2026: tensioni in studio, scontri verbali e accuse contro Cinzia Paolini. Il trono over si infiamma e il parterre prende una decisione clamorosa abbandonando la registrazione. Caos totale nello studio di Uomini e Donne nella puntata andata in onda oggi, giovedì 28 maggio 2026. Al centro della bufera ancora una volta Cinzia Paolini, accusata da più fronti di alimentare dinamiche pretestuose nel Trono Over. La situazione degenera rapidamente fino a un gesto clamoroso: il parterre si alza e lascia lo studio in segno di protesta, interrompendo di fatto la normale registrazione e scatenando il disordine generale. Trono Over verso la conclusione: dinamiche sempre più accese Le ultime puntate di stagione stanno portando al centro dell'attenzione numerose dinamiche sentimentali ancora irrisolte. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Uomini e Donne nel caos: accuse a Cinzia, il parterre lascia lo studio per protesta

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Uomini e Donne, Trono Over - Cinzia lascia il programma

Notizie e thread social correlati

Scena epica a UeD, tutto il parterre lascia lo studio per protesta contro Cinzia PaoliniDurante la puntata del 28 maggio 2026 di Uomini e Donne, tutto il parterre ha abbandonato lo studio in segno di protesta contro Cinzia Paolini.

Uomini e Donne, tutto il parterre esce dallo studio per protesta contro Cinzia Paolini: non era mai successo in vent’anniDurante l'ultima registrazione di Uomini e Donne, l'intero parterre di dame e cavalieri ha deciso di abbandonare lo studio, protestando contro Cinzia...

Temi più discussi: Massimo al centro delle discussioni - Uomini e donne Clip | Witty TV; Canale 5 rivoluziona il pomeriggio: quando finisce Uomini e Donne e cosa arriva al suo posto; Come cambierà la programmazione di Canale 5 senza Amici e Uomini e Donne? Ecco cosa andrà in onda; Chiude Uomini e Donne, da cosa sarà sostituito (e perchè).

Elena è riuscita a superare le sue fragilità diventando una vera BOMBA! Che posizione occuperà nella classifica finale? #UominieDonne x.com

Uomini e Donne, si alzano tutti e vanno via: la protesta in studio nel finale di stagione. Cosa è successo (e come ha reagito Maria)L’ultima puntata di questa stagione di Uomini e Donne si conclude con un colpo di scena inaspettato. Il 28 maggio c’è infatti stato uno scontro – anche piuttosto acceso – tra Cinzia Paolini, Marco e ... libero.it

Uomini e Donne, i parterre abbandonano la puntata: protesta in studio nel finale di stagioneIl finale di stagione di Uomini e Donne regala un colpo di scena senza precedenti nella puntata di oggi, giovedì 28 maggio. Un acceso confronto nel Trono Over tra Marco, Cinzia Paolini e il nuovo cava ... fanpage.it

Domanda su cosa vogliono le donne trans reddit