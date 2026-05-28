Durante la puntata del 28 maggio 2026 di Uomini e Donne, tutto il parterre ha abbandonato lo studio in segno di protesta contro Cinzia Paolini. La scena si è svolta con i partecipanti che si sono alzati e sono usciti dall’aula, lasciando il palco vuoto. La puntata è stata dedicata a Cinzia Paolini, Mario Lenti e Marco Troiani.

La puntata del 28 maggio 2026 di Uomini e Donne è stata interamente dedicata a Cinzia Paolini, Mario Lenti e Marco Troiani. In tale occasione è accaduto qualcosa mai verificatosi prima, ovvero, tutto il parterre ha lasciato lo studio per protestare contro la dama. Inoltre, c’è stato anche l’epilogo tra Cinzia e Marco. Marco Troiani ritorna e chiede un’altra chance a Cinzia, ma scoppia il caos a UeD. Oggi è andata in onda la penultima puntata dell’edizione di Uomini e Donne. Tutta la messa in onda è stata incentrata su Cinzia Paolini, Marco Troiani e Mario Lenti. Marco è ritornato dopo quanto accaduto nella precedente puntata dicendosi profondamente innamorato di Cinzia, quindi, intenzionato a scusarsi con lei e fare la pace. 🔗 Leggi su Tutto.tv

© Tutto.tv - Scena epica a UeD, tutto il parterre lascia lo studio per protesta contro Cinzia Paolini

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

The Venetians by M. E. Braddon | A Tale of Passion, Power & Intrigue in Venice |Full audiobook

Notizie e thread social correlati

Uomini e Donne, tutto il parterre esce dallo studio per protesta contro Cinzia Paolini: non era mai successo in vent’anniDurante l'ultima registrazione di Uomini e Donne, l'intero parterre di dame e cavalieri ha deciso di abbandonare lo studio, protestando contro Cinzia...

Uomini e Donne, Cinzia Paolini: clamoroso passo indietro di Marco Troiani dopo la puntata| So che mi amiUomini e Donne, Cinzia Paolini: clamoroso passo indietro di Marco Troiani dopo la puntata, arriva una breve lettere: Voglio te e so che tu mi ami ... ilsussidiario.net

Cinzia Paolini chiude con Marco e ricomincia con Mario Lenti | Colpo di scena a Uomini e DonneCinzia Paolini chiude con Marco e decide di ricominciare a frequentare Mario Lenti spiazzando tutti a Uomini e Donne. Nessun ripensamento da parte di Cinzia Paolini e nessun ritorno di fiamma tra la ... ilsussidiario.net