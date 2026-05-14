Durante l'ultima registrazione di Uomini e Donne, l'intero parterre di dame e cavalieri ha deciso di abbandonare lo studio, protestando contro Cinzia Paolini. Si tratta di un episodio che non si era mai verificato in vent'anni di trasmissione. La decisione di uscire contemporaneamente è stata presa in segno di dissenso. Nessun partecipante è rimasto in studio, creando una situazione insolita per il programma. La protesta si è verificata in modo improvviso e collettivo durante la registrazione.

Cinzia Paolini scatena la rivolta del parterre nell’ultima registrazione di Uomini e Donne: dame e cavalieri escono tutti dallo studio in segno di protesta. La stagione si chiude con un colpo di scena storico. Non capita spesso che un programma televisivo con oltre vent’anni di storia regali un momento davvero inedito. Eppure, nell’ultima registrazione stagionale di Uomini e Donne, è accaduto qualcosa che non si era mai visto: l’intero parterre del trono Over — dame e cavalieri, tutti insieme — ha abbandonato lo studio in segno di protesta. Il motivo? Cinzia Paolini. Il gesto è stato senza precedenti. In più di due decenni di messa in onda, tra scenate, lacrime, tradimenti e addii clamorosi, nessuno aveva mai visto un’uscita collettiva del parterre. 🔗 Leggi su Gossipnews.tv

© Gossipnews.tv - Uomini e Donne, tutto il parterre esce dallo studio per protesta contro Cinzia Paolini: non era mai successo in vent’anni

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