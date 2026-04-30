Uomini e Donne altre segnalazioni su Ciro Solimeno | chi sceglie e perchè spunta il nome di Gianmarco Steri

A Uomini e Donne, il percorso di Ciro Solimeno sta per concludersi. Attualmente, il tronista si confronta con due corteggiatrici, Elisa Leonardi e Martina Calabrò. Tuttavia, nelle ultime ore sono arrivate diverse segnalazioni che mettono in discussione la trasparenza del suo percorso. Tra le segnalazioni compare anche il nome di Gianmarco Steri, anche se i dettagli sui motivi di questa scelta non sono stati specificati.

A Uomini e Donne, il percorso di Ciro Solimeno sembra ormai agli sgoccioli. Il tronista è rimasto con due corteggiatrici, Elisa Leonardi e Martina Calabrò, ma nelle ultime ore diverse segnalazioni stanno mettendo in discussione la trasparenza del suo trono. Inoltre sono stati tirati in ballo anche Gianmarco Steri e Martina De Ioannon: scopriamo insieme il motivo. La confessione di Ernesto Passaro sul trono di Sara Gaudenzi Il trono verso la scelta finale. Il cammino di Ciro Solimeno a Uomini e Donne è arrivato alla fase decisiva. Dopo settimane di conoscenze e confronti, il tronista deve scegliere tra Elisa Leonardi e Martina Calabrò. Non è la prima volta che il trono di Ciro Solimeno viene messo in discussione.🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

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Uomini e donne, Ciro Solimeno confessa: 'Io e Martina ci vedevamo di nascosto'

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