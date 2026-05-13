Nelle anticipazioni di ieri riguardanti la registrazione di Uomini e Donne, si è parlato della decisione di Ciro Solimeno e della reazione di Martina Calabrò. La scelta di Ciro ha suscitato reazioni intense tra i presenti, con particolare attenzione a come Martina abbia reagito di fronte alle rivelazioni. La puntata ha mostrato momenti di tensione tra i protagonisti, senza ulteriori dettagli sui comportamenti specifici.

Ieri sono trapelate le anticipazioni relative alla scelta di Ciro Solimeno a Uomini e Donne e in molti sono rimasti sorpresi dalla reazione di Martina Calabrò. Lorenzo Pugnaloni ha fatto sapere che l'ex corteggiatrice ha mantenuto la calma in studio dopo aver scoperto che non era lei la scelta dell'ormai ex tronista. Molti fan del dating show si aspettava che avrebbe attaccato Ciro Solimeno invece gli ha addirittura augurato di essere felice dal punto di vista sentimentale. Sembra però che lontano dalle telecamere il suo comportamento sia stato decisamente diverso. Entrambe le corteggiatrice speravano di lasciare la trasmissione con Ciro Solimeno ed è normale che Martina Calabrò ci sia rimasta male quando ha scoperto di non essere lei la scelta.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Uomini e Donne, tensione alle stelle dopo la scelta di Ciro: cosa ha fatto Martina Calabrò

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