Uomini e Donne Ciro Solimeno parla dopo la scelta | Mi ha fatto male

Dopo la messa in onda della scelta a Uomini e Donne, Ciro Solimeno ha commentato sui social il suo percorso. Ha parlato delle emozioni provate, tra critiche e difficoltà, e ha riferito che l’esperienza gli ha causato dolore. Non sono state fornite ulteriori precisazioni sui dettagli o sui risvolti personali.

Dopo la messa in onda della scelta a Uomini e Donne, Ciro Solimeno rompe il silenzio sui social e racconta le emozioni vissute durante il suo percorso, tra critiche, difficoltà e momenti di forte pressione. La puntata di ieri 26 maggio di Uomini e Donne ha regalato al pubblico uno dei momenti più attesi di questa stagione: la scelta di Ciro Solimeno. Ma oggi, l'ex tronista è tornato a parlare sui social con un messaggio intenso che ha subito attirato l'attenzione dei fan. Nel suo sfogo, Ciro ha ripercorso le difficoltà vissute durante il trono, soffermandosi in particolare sulle critiche ricevute e sull'impatto emotivo che queste hanno avuto su di lui. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

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Uomini e Donne anticipazioni: Ciro Solimeno ha fatto la sua scelta

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