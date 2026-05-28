Uomini e Donne Ciro Solimeno | Ci sono percorsi che arrivano quando ne hai più bisogno
Ciro Solimeno ha commentato che alcuni percorsi arrivano nel momento in cui se ne ha più bisogno. Ha raccontato di aver letto e ascoltato molte cose che lo hanno ferito, soprattutto in determinati momenti. Non ha fornito dettagli specifici su cosa abbia letto o sentito, né su come abbia affrontato queste situazioni. La sua riflessione si concentra sull’effetto che certi percorsi e parole possono avere in momenti di difficoltà.
Un percorso che sembra averlo rimesso alla luce.Ciro Solimeno, ormai ex tronista diUomini e Donne, oggi sceglie di esporsi sui social. Solo pochi giorni fa era andata in onda lasua scelta: il campano aveva deciso di continuare la sua frequentazione conElisalontano dai riflettori. E alcune indiscrezioni dicono che i due starebbero continuando la loro storia felicemente. Uomini e Donne, Ciro Solimeno si espone sui social dopo la scelta: “Durante il percorso ho letto tante cose che mi hanno fatto male” “Ci sono percorsi che arrivano proprio quando ne hai più bisogno” è così che Ciro apre il suo sfogo sui social a distanza di poco tempo dalla scelta. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
UOMINI E DONNE: CIRO SMASCHERATO! LE SEGNALAZIONI CAMBIANO TUTTO
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