Ciro Solimeno ha commentato che alcuni percorsi arrivano nel momento in cui se ne ha più bisogno. Ha raccontato di aver letto e ascoltato molte cose che lo hanno ferito, soprattutto in determinati momenti. Non ha fornito dettagli specifici su cosa abbia letto o sentito, né su come abbia affrontato queste situazioni. La sua riflessione si concentra sull’effetto che certi percorsi e parole possono avere in momenti di difficoltà.

Un percorso che sembra averlo rimesso alla luce.Ciro Solimeno, ormai ex tronista diUomini e Donne, oggi sceglie di esporsi sui social. Solo pochi giorni fa era andata in onda lasua scelta: il campano aveva deciso di continuare la sua frequentazione conElisalontano dai riflettori. E alcune indiscrezioni dicono che i due starebbero continuando la loro storia felicemente. Uomini e Donne, Ciro Solimeno si espone sui social dopo la scelta: “Durante il percorso ho letto tante cose che mi hanno fatto male” “Ci sono percorsi che arrivano proprio quando ne hai più bisogno” è così che Ciro apre il suo sfogo sui social a distanza di poco tempo dalla scelta. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Uomini e Donne, Ciro Solimeno: “Ci sono percorsi che arrivano quando ne hai più bisogno”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

UOMINI E DONNE: CIRO SMASCHERATO! LE SEGNALAZIONI CAMBIANO TUTTO

Notizie e thread social correlati

Anticipazioni Uomini e Donne, quando sceglie Ciro Solimeno: decisione che spiazzaNelle anticipazioni di Uomini e Donne del 15 aprile 2026 si parla del percorso di Ciro Solimeno nel trono classico.

Uomini e Donne, Ciro Solimeno in esterna prima della scelta: ci sono Martina e GianmarcoCiro Solimeno si trova nell’ultima fase del suo percorso a Uomini e Donne, con un’esterna registrata prima della scelta.

Temi più discussi: Ciro ha fatto la sua scelta a Uomini e Donne: la dedica e il bacio con Elisa; Uomini e Donne, Ciro Solimeno sceglie Elisa Leonardi: Provo dei sentimenti per te; Uomini e Donne, Martina Calabrò crolla in lacrime dopo la scelta di Ciro: ma Maria De Filippi prepara un ribaltone clamoroso; Uomini e Donne: Ciro, Elisa e Martina si raccontano prima della scelta.

Ciro Solimeno torna a parlare dopo la scelta angolodellenotizie.com/2026/05/27/cir… #CiroSolimeno #UominieDonne x.com

Uomini e Donne, Ciro Solimeno torna sui social post scelta: la rivelazione inaspettata!Ciro Solimeno torna sui social dopo la scelta fatta a Uomini e Donne: ecco che cosa ha detto. Nei giorni scorsi, Ciro Solimeno ha fatto la sua scelta nello studio di Uomini e Donne, preferendo Elisa L ... tvdaily.it

Ciro Solimeno ed Elisa Leonardi stanno ancora insieme dopo Uomini e Donne? | I rumors sulla coppiaCosa sta accadendo tra Ciro Solimeno ed Elisa Leonardi dopo la scelta a Uomini e donne? I rumors sulla coppia. ilsussidiario.net