Anticipazioni Uomini e Donne quando sceglie Ciro Solimeno | decisione che spiazza

Nelle anticipazioni di Uomini e Donne del 15 aprile 2026 si parla del percorso di Ciro Solimeno nel trono classico. La puntata si concentra sulla sua decisione di scegliere e sui momenti che hanno portato a questa conclusione. La scelta di Solimeno ha suscitato sorpresa tra i telespettatori, che hanno assistito alle varie tappe del suo cammino. La trasmissione si mantiene al centro dell’attenzione con questo evento.

Le anticipazioni di Uomini e Donne del 15 aprile 2026 mettono al centro Ciro Solimeno e il suo percorso nel trono classico. Il tronista ha aggiornato la situazione con Martina Calibrò ed Elisa Leonardi, spiegando come intende gestire le prossime settimane. Una posizione che ha influenzato anche le dinamiche in studio. La famiglia di Ciro Solimeno sis bilancia sulla sua scelta Uomini e Donne anticipazioni: la data della scelta di Ciro Solimeno. Durante la registrazione, Ciro Solimeno ha dichiarato di volersi prendere ancora 2-3 settimane prima di arrivare a una decisione definitiva. Una scelta che indica la volontà di riflettere sul suo percorso a Uomini e Donne prima di concludere il trono.🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

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