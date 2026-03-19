Ciro Solimeno si trova nell’ultima fase del suo percorso a Uomini e Donne, con un’esterna registrata prima della scelta. Nelle immagini condivise sui social si vedono Martina e Gianmarco, i due possibili corteggiatori. La puntata si avvicina e l’interesse dei fan cresce, anche grazie alle foto pubblicate online. La decisione finale di Ciro è attesa nei prossimi giorni.

Ciro Solimeno fa discutere anche lontano dallo studio di Uomini e Donne. Il suo percorso procede verso la scelta e alcune immagini circolate sui social hanno attirato l’attenzione dei fan del programma. Nella giornata del 18 Marzo 2026 il ragazzo campano è stato visto in compagnia di una corteggiatrice e nello stesso posto sono stati avvistati anche la sua ex Martina De Ioannon e il suo attuale fidanzato Gianmarco Steri. Flavio Ubirti e Nicole Belloni si lasciano: il comunicato fa discutere Uomini e Donne news: la serata al concerto di Gigi D’Alessio. Tutto si è svolto durante il concerto di Gigi D’Alessio, evento che ha riunito numerosi spettatori e anche alcuni protagonisti di Uomini e Donne. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

© Anticipazionitv.it - Uomini e Donne, Ciro Solimeno in esterna prima della scelta: ci sono Martina e Gianmarco

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