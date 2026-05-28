Uno sorpreso a spacciare l' altro viola ripetutamente l' affidamento in prova | due arresti

Due uomini sono stati arrestati durante controlli dei carabinieri a Sampierdarena. Uno è stato sorpreso a spacciare sostanze stupefacenti, mentre l'altro è stato portato in carcere per aver violato più volte le condizioni dell’affidamento in prova a cui era sottoposto.

I carabinieri della compagnia di Sampierdarena hanno arrestato due uomini nell'ambito dei controlli del territorio: uno per spaccio, mentre l'altro è stato portato in carcere dopo aver ripetutamente violato la misura dell'affidamento in prova a cui era sottoposto.Sorpreso a spacciare, trovato con. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

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