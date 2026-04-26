Viola l' affidamento in prova ai servizi sociali 82enne in carcere
Un uomo di 82 anni è stato rinchiuso in carcere dopo che i carabinieri hanno eseguito un’ordinanza di sospensione dell’affidamento in prova ai servizi sociali. L’ordinanza è stata emessa a seguito di una violazione delle condizioni stabilite per la misura alternativa. La decisione ha comportato il ripristino della detenzione in carcere, con i militari che hanno eseguito l’ordine presso la sua abitazione.
I militari dell’arma della stazione di Cassino hanno dato esecuzione a un’ordinanza con cui è stata sospesa la misura alternativa dell’affidamento in prova ai servizi sociali, determinando il ripristino della detenzione in carcere. Il provvedimento, emesso dall’ufficio di sorveglianza di.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
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