Viola l' affidamento in prova ai servizi sociali 82enne in carcere

Un uomo di 82 anni è stato rinchiuso in carcere dopo che i carabinieri hanno eseguito un’ordinanza di sospensione dell’affidamento in prova ai servizi sociali. L’ordinanza è stata emessa a seguito di una violazione delle condizioni stabilite per la misura alternativa. La decisione ha comportato il ripristino della detenzione in carcere, con i militari che hanno eseguito l’ordine presso la sua abitazione.

I militari dell’arma della stazione di Cassino hanno dato esecuzione a un’ordinanza con cui è stata sospesa la misura alternativa dell’affidamento in prova ai servizi sociali, determinando il ripristino della detenzione in carcere. Il provvedimento, emesso dall’ufficio di sorveglianza di.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it Notizie correlate Vìola più volte l'affidamento ai servizi sociali e viene spedito in carcereSecondo quanto emerso dagli accertamenti dei militari dell’Arma, il giovane avrebbe violato in più occasioni le prescrizioni imposte dall’autorità... Viola l'affidamento ai servizi sociali e si dà alla macchia: 40enne arrestato a MedollaL'uomo, con alle spalle una lunga serie di reati tra cui truffa e lesioni, si era reso irreperibile per sottrarsi al provvedimento emesso dal... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Crotone, viola l’affidamento in prova: torna in carcere un uomo condannato per riciclaggio; Viola l’affidamento: arrestato; Viola l’affidamento ai servizi sociali, arrestato a Crotone; MONDRAGONE (CE) – VIOLA PIÙ VOLTE LE PRESCRIZIONI. REVOCATO L’AFFIDAMENTO IN PROVA, 67ENNE ARRESTATO DAI CARABINIERI. MONDRAGONE - Viola più volte le prescrizioni: revocato l’affidamento in prova, 67enne arrestato14:20:11 Le ripetute inosservanze delle prescrizioni imposte dall’Autorità Giudiziaria hanno portato alla revoca della misura alternativa e al ritorno in carcere. È quanto accaduto nella mattinata odi ... casertafocus.net Vìola più volte le prescrizioni: revocato l’affidamento in prova. Un 67enne arrestato dai carabinieriLe reiterate inosservanze delle misure imposte dall’Autorità Giudiziaria determinano il ritorno in carcere: oltre due anni da scontare ... casertanews.it I viola muovono la classifica portandosi a +9 sulla zona retrocessione - facebook.com facebook #FiorentinaSassuolo 0-0: altro passo verso la salvezza per i viola, Pinamonti fermato dal palo x.com