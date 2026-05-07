Viola l' affidamento in prova 42enne finisce in carcere

Nel tardo pomeriggio di mercoledì 6 maggio 2026, ad Arienzo, i militari della locale Stazione Carabinieri hanno eseguito un provvedimento restrittivo nei confronti di un uomo di 42 anni, residente nel paese e già conosciuto alle forze dell’ordine. L’uomo, che si trovava sottoposto all’affidamento in prova, è stato portato in carcere dopo aver violato le condizioni stabilite dal suo regime di affidamento.

Nel tardo pomeriggio di mercoledì 6 maggio 2026, ad Arienzo, i militari della locale Stazione Carabinieri hanno dato esecuzione a un provvedimento restrittivo nei confronti di un 42enne del posto, già noto alle forze dell’ordine.L’intervento si inserisce nell’ambito della costante attività di.🔗 Leggi su Casertanews.it Notizie correlate Viola l'affidamento in prova ai servizi sociali. 82enne in carcereI militari dell’arma della stazione di Cassino hanno dato esecuzione a un’ordinanza con cui è stata sospesa la misura alternativa dell’affidamento in... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Viola l'affidamento in prova ai servizi sociali, 46enne in carcere; Soresina, viola l’affidamento in prova: 55enne arrestato dai Carabinieri; Viola l’affidamento in prova: cinquantacinquenne trasferito in carcere; Viola la misura dell'affidamento in prova, 55enne arrestato a Soresina. Viola l'affidamento in prova ai servizi sociali, 46enne in carcereCREDERA RUBBIANO - Nella serata del 4 maggio, i carabinieri di Montodine hanno tratto in arresto, in esecuzione di un decreto dell’Ufficio di Sorveglianza di Mantova, un 46enne pregiudicato, già sotto ... laprovinciacr.it Crotone, viola affidamento in prova: uomo ai domiciliariCROTONE – Ha violato l’affidamento in prova ai servizi sociali e per questo è stato posto agli arresti domiciliari. La Polizia di Stato ha dato esecuzione al provvedimento di arresti domiciliari eme ... ilcrotonese.it " IL TRENO DEI BAMBINI" Di ( VIOLA ARDONE ) Un libro molto molto bello....... Amerigo un bambino di sette anni con una storia commovente e piena di solidarietà - facebook.com facebook Fiorentina - Genoa: iniziativa del club Viola per i biglietti per la Festa della mamma x.com