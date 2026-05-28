uno sguardo non linearesul giocatore e sul gioco del calcio

Il calcio viene visto frequentemente come sport, spettacolo o fenomeno sociale. Tuttavia, alcune interpretazioni filosofiche lo considerano un’esperienza dell’essere, andando oltre le definizioni tradizionali. Questa prospettiva propone un’analisi “non lineare” del giocatore e del gioco, evidenziando aspetti più profondi e complessi dell’attività calcistica. Non si tratta solo di partite o risultati, ma di un’esperienza che coinvolge l’identità e la percezione dell’esistenza.

Il calcio viene spesso considerato uno sport, uno spettacolo o un fenomeno sociale. Eppure, osservato filosoficamente, esso si rivela qualcosa di molto più profondo: un’esperienza dell’essere. Nel calcio il giocatore non si limita a compiere azioni tecniche entro un regolamento; egli entra in un mondo simbolico fatto di possibilità, relazioni, identità e significati. Il gioco del calcio da due angolature diverse. Analizzare il calcio dal punto di vista ontico e ontologico significa distinguere due livelli fondamentali. Da una parte vi è il piano ontico: il campo, il pallone, i giocatori, le regole, gli schemi tattici, il tempo di gioco. Dall’altra vi è il piano ontologico: il modo in cui il calcio costruisce forme di esistenza, produce identità collettive e trasforma il rapporto del giocatore con sé stesso, con gli altri e con il tempo. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

© Gbt-magazine.com - Uno sguardo “non lineare”sul giocatore e sul gioco del calcio

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