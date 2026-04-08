Maledetta Primavera | uno sguardo contemporaneo sul mito del ratto di Proserpina

Venerdì 10 aprile 2026 alle 21:00, presso il Teatro Palazzo Roma, si terrà lo spettacolo di prosa intitolato

OSTUNI - “Maledetta Primavera”, spettacolo di prosa interpretato da Daria Paoletta, andrà in scena venerdì 10 aprile 2026 alle 21:00, presso il Teatro Palazzo Roma. È inserito nel cartellone della stagione teatrale di Ostuni.Prodotto da Armamaxa Teatro e PagineBiancheTeatro, con la regia di. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

maledetta primaveraMaledetta Primavera, a cura di Paola Martino, visitabile fino al 3 aprile presso Galleria Viscerale, Milano.

Dolore e perdita "Maledetta. Primavera"CASTELFIORENTINO Il dolore di una perdita e lo scoramento di una separazione che è, allo stesso tempo, la nascita di una nuova stagione, è il tema...

Argomenti più discussi: Puglia Culture, settimana di spettacoli: da Mesagne a Fasano tra prosa e comicità; Blanco torna con il nuovo album, tre date in Puglia tra primavera ed estate; SANREMO E LA CLASSIFICA DEL TEMPO : intervista a Marco Rettani e Nico Donvito; La programmazione della prossima settimana 7 al 12 aprile nei Comuni del circuito tra prosa, danza e circo.

Maledetta PrimaveraMostra collettiva di 12 artisti curata da Paola Martino: la primavera come frattura, tensione e ribaltamento, non come semplice promessa di rinascita. itinerarinellarte.it

#Spotify "Maledetta primavera" diventa il primo brano di Loretta Goggi che supera 80 milioni di streams su Spotify. La scorsa settimana si è piazzato al #126 +28 nella Top200 di Spotify Italia con 422.752 streams. - facebook.com facebook

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