Università e Srr Messina accordo sui tirocini curriculari per studenti dell’Ateneo

L’università di Messina e la Srr Messina Area Metropolitana hanno firmato una convenzione per avviare tirocini curriculari di formazione e orientamento rivolti agli studenti dell’ateneo. L’accordo prevede l’attivazione di stage in collaborazione tra le due istituzioni. La collaborazione mira a offrire opportunità pratiche agli studenti, collegando l’università alle realtà territoriali. La convenzione è stata siglata con l’obiettivo di favorire l’inserimento nel mondo del lavoro degli studenti universitari.

L’Università degli Studi di Messina e la Srr Messina Area Metropolitana hanno sottoscritto una convenzione finalizzata all’attivazione di tirocini curriculari di formazione e orientamento destinati agli studenti dell’Ateneo peloritano.L’accordo, accolto positivamente dalla rettrice Giovanna. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Formazione tecnica e università, ecco l'accordo tra Its Caboto e l'ateneo Giustino FortunatoIl 25 marzo è stato firmato un accordo tra l’ITS Academy Caboto e l’Università Giustino Fortunato.

Università, intesa tra Luiss e Google per un'IA a supporto dell'ateneoOggi alla Luiss di Roma è stata presentata un’intesa tra l’università e Google, finalizzata allo sviluppo di un’intelligenza artificiale che supporti...

Soldi dell’Università per cavalli e viaggi. Sequestrati oltre 2 milioni all’ex rettore di Messina, Salvatore CuzzocreaMessina, 26 novembre 2025 – I soldi per la ricerca utilizzati per viaggi, cavalli e la propria azienda agricola. Scatta il sequestro di beni per un milione e 600mila euro a carico dell'ex rettore di ... quotidiano.net

Isole ecologiche. La Srr Messina chiede 8 milioni per progetti in 17 ComuniPromuovere la transizione verso un’economia circolare ed efficiente sotto il profilo delle risorse. Con questo obiettivo la Srr Messina Metropolitana, la Società di Regolamentazione del Servizio di ... msn.com