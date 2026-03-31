Il 25 marzo è stato firmato un accordo tra l’ITS Academy Caboto e l’Università Giustino Fortunato. L’intesa riguarda l’integrazione tra percorsi di formazione tecnica superiore e studi universitari nel settore marittimo. La collaborazione mira a creare sinergie tra le due istituzioni e favorire percorsi formativi congiunti per gli studenti.

L’Università Giustino Fortunato, con sede a Benevento, si caratterizza per un’offerta formativa improntata alla didattica online e alla compatibilità con percorsi professionalizzanti. Al centro dell’intesa vi è il corso di laurea in Scienze e tecnologie dei trasporti marittimi, pensato per integrare competenze nautiche, logistiche e manageriali in un ambito strategico e in continua evoluzione. L’accordo ha previsto una chiara articolazione dei ruoli: all’Its Academy Caboto è stata affidata la formazione tecnica, mentre l’università Giustino Fortunato ha curato l’area accademica e manageriale. Ne è nato così un modello integrato che consente agli allievi di costruire un percorso avanzato già durante il biennio. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

© Latinatoday.it - Formazione tecnica e università, ecco l'accordo tra Its Caboto e l'ateneo Giustino Fortunato

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