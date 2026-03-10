Università intesa tra Luiss e Google per un' IA a supporto dell' ateneo

Oggi alla Luiss di Roma è stata presentata un’intesa tra l’università e Google, finalizzata allo sviluppo di un’intelligenza artificiale che supporti le attività accademiche. L’accordo è stato annunciato durante l’evento “Reimagine the Learning Experience at Luiss” e riguarda l’implementazione di strumenti di AI per migliorare l’esperienza formativa degli studenti e il lavoro degli insegnanti.

L'intelligenza artificiale al servizio della formazione universitaria. È l'obiettivo dell'intesa presentata oggi alla Luiss di Roma tra l'ateneo e Google all'evento "Reimagine the Learning Experience at Luiss". Il colosso dell'informatica globale nell'università capitolina per presentare una collaborazione fondata sul rapporto virtuoso uomo-IA in quattro ambiti: insegnamento, apprendimento, ricerca e amministrazione universitaria. Tre campi dove Google promette di migliorare l'efficienza degli atenei e l'esperienza educativa in un'ottica di sinergia con l'IA. "Le nostre esperienze ci dicono che l'IA insieme allo studio sono potenti alleati se governati in modo efficace" spiega il Rettore della Luiss Paolo Boccardelli.