United Rugby Championship | Benetton rinnova Zilocchi fino al 2029

La squadra di rugby ha annunciato il rinnovo contrattuale di un giocatore fino al 2029, con un’opzione per un’ulteriore stagione. La decisione riguarda uno dei pilastri della mischia, che era già in squadra. La firma del nuovo accordo si estende oltre i cinque anni e mezzo, con scadenza prevista per il 30 giugno 2029. La società ha comunicato ufficialmente il prolungamento del contratto senza ulteriori dettagli.

La Benetton blinda uno dei pilastri della propria mischia e guarda al futuro con maggiore solidità. Il club biancoverde ha infatti annunciato il rinnovo di Giosuè Zilocchi fino al 30 giugno 2029, con opzione per un’ulteriore stagione. Un segnale forte da parte della società trevigiana, che conferma la volontà di costruire continuità attorno a uno degli uomini più affidabili del pacchetto avanzato. Arrivato due anni fa, il pilone destro azzurro si è ritagliato rapidamente un ruolo centrale nel gruppo, grazie a prestazioni costanti e a una presenza sempre preziosa nelle fasi più dure del gioco. Classe 1997, nato a Fiorenzuola d’Arda, Zilocchi ha costruito la propria crescita passo dopo passo, partendo da Gossolengo e passando poi per Lyons Piacenza, Accademia FIR e Calvisano, prima dell’approdo alle Zebre. 🔗 Leggi su Oasport.it

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