Dopo la conclusione del Sei Nazioni 2026, le squadre italiane Benetton e Zebre sono tornate in campo per disputare la tredicesima giornata dello United Rugby Championship, una delle tappe più importanti della stagione regolare. La partita rappresenta un momento chiave per le formazioni italiane in campionato, che si preparano a sfidarsi nel torneo internazionale.

Archiviato il Sei Nazioni 2026, torna protagonista lo United Rugby Championship con la tredicesima giornata, snodo cruciale della stagione regolare. Nel weekend riflettori puntati anche sulle due franchigie italiane, Zebre Parma e Benetton Treviso, entrambe chiamate a sfide delicate contro avversarie gallesi in un momento chiave della corsa ai rispettivi obiettivi. Le Zebre Parma apriranno il turno venerdì sera sul campo degli Scarlets, in un confronto diretto tra le ultime della classifica. Gli emiliani occupano infatti l’ultimo posto con 12 punti, mentre i gallesi sono penultimi a quota 16: una sfida che vale molto più della semplice vittoria, perché rappresenta l’occasione per evitare il fondo della graduatoria e dare un segnale in questo finale di stagione. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - United Rugby Championship: tornano in campo Benetton e Zebre

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