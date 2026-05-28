Un’intensa amicizia che va oltre la fine

Nel 2004, Marissa si trovò coinvolta nello tsunami in Thailandia, un evento che cambiò la sua vita. Otto anni dopo, nel 2012, si trovò a New York durante l’uragano Sandy, che provocò danni e blackout nella città. Entrambi gli episodi sono stati momenti di forte impatto, segnando profondamente la sua esperienza personale.

L’esistenza di Marissa viene travolta in due momenti diversi: quando, nel 2004, fa esperienza dello tsunami thailandese e quando, nel 2012, si trova a New York durante l’uragano Sandy. Nel primo caso è una ragazzina che non può immaginare cosa le stia per capitare, nel secondo caso invece è una giovane donna che sa. Si intitola Vita sommersa il romanzo di Tara Menon (Feltrinelli Gramma, pp. 208, euro 18, trad. Clara Nubile), un esordio attualmente in traduzione in 34 paesi. Nata in India e cresciuta a Singapore, Menon è docente ad Harvard. Ama e insegna la letteratura inglese dell’Ottocento e dice di tornare più spesso a scrittori e scrittrici di cui parla in aula, per esempio Jane Austen, Mary Shelley, Charlotte Brontë, ma anche Charles Dickens, George Eliot, Thomas Hardy. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

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Multi SubShe Married a Future General. Her Best Friend Got the Prime Minister.

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