Nelle scuole italiane si sta diffondendo un nuovo fenomeno tra gli studenti, noto come le “Penne dell’Amicizia”. Questo trend prevede che i ragazzi colleghino le penne dei compagni utilizzando carta arrotolata e scotch, creando installazioni che coinvolgono più banchi. Il gesto viene spesso accompagnato da messaggi scritti, mentre alcuni insegnanti criticano questa pratica per il suo impatto sul rispetto delle regole scolastiche.

Nelle scuole italiane sta spopolando un nuovo fenomeno: le “Penne dell’Amicizia”. Gli studenti non si limitano più a scrivere sui quaderni, ma collegano le penne dei compagni con carta arrotolata e scotch, costruendo vere e proprie installazioni che uniscono più banchi. Il risultato è un mix di creatività, caos controllato e incredulità dei professori, mentre i video del trend conquistano TikTok. Il divieto di cellulari ha spinto gli studenti ad aguzzare il proprio ingegno, creando questo nuovo passatempo. Come segnala Skuola.net, i video mostrano ragazzi intenti a prendere diligentemente appunti maneggiando queste “armi di distrazione di massa”, che spesso invadono tre o quattro postazioni adiacenti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Ci sgridano ma noi stiamo semplicemente scrivendo con la nostra penna dell’amicizia”: cos’è il trend TikTok delle “Penne dell’Amicizia” che fa infuriare gli insegnanti

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