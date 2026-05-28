Durante l’estate, molte star scelgono diverse varianti di acconciature con onde per i loro look. Tra le preferite ci sono le onde waterfall, le classiche beach waves, oltre alle varianti ghost e mermaid waves. Queste acconciature sono tra le più apprezzate e ricercate, adattandosi a diversi stili e occasioni. Le onde d’estate rappresentano un elemento di tendenza e di charme, spesso protagoniste di servizi fotografici e apparizioni pubbliche.

Dalle cosiddette onde waterfall alla classica, ma sempre vincente declinazione beach, passando per ghost e mermaid waves, ma non solo. Le declinazioni più belle per la calda stagione. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Un'idea per la testa: onde d'estate, le versioni più belle e amate dalle star

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