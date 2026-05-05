Un' idea per la testa | il Met Gala 2026 ha sancito il ritorno di chiome extra long Le ispirazioni più belle dalle star

Al Met Gala 2026, i capelli extra lunghi sono stati protagonisti indiscussi, con molte star che hanno sfoggiato chiome di lunghezze considerevoli. La manifestazione ha confermato il ritorno di questa tendenza, con acconciature che si estendevano per diversi centimetri oltre la norma. Le acconciature delle celebrità hanno attirato l’attenzione di pubblico e addetti ai lavori, segnando una scelta stilistica evidente e condivisa durante la notte di moda.

Tra gli esempi più calzanti troviamo la chioma extra liscia ed extra long di Nicole Kidman, tra le co-presidenti del Met Gala 2026, che ha fatto gli onori di casa sfoderando capelli liscissimi dagli incalcolabili centimetri con i quali si è portata casa un'approvazione unanime. Come potrebbe essere altrimenti, del resto? Sulle sue orme troviamo la figlia Sunday Rose, anche lei sotto i riflettori newyorkesi con un hair look similissimo, ma in versione castana. Insomma, i centimetri, non solo di strascichi e tessuto, ma anche di capelli, sono stati la misura di tutto, o meglio, della tendenza capelli che più di tutte ha governato il leggendario tappeto rosso.🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Un'idea per la testa: il Met Gala 2026 ha sancito il ritorno di chiome extra long. Le ispirazioni più belle dalle star Notizie correlate Un'idea per la testa: la frangia non passa mai di moda, ma si reinventa, come quella wispy di Nicole Kidman. Qui le ispirazioni dalle starComplice la sua allure un po' wild e spettinata, che in un batter d'occhio è capace di evocare la libertà e quel piglio undone della bella stagione,... La manicure del mese di maggio: dal deep pink al tangerine, le ispirazioni più belle dalle realiA maggior ragione in questa stagione, che segna il passaggio ufficiale dal freddo inverno alla calda estate e dove le manicure si alternano tra... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Met Gala 2026, le pagelle del red carpet: da Beyoncé a Nicole Kidman; Le scale e il red carpet del Met Gala 2026 hanno un significato più italiano di quanto pensiate; Met Gala 2026, le pagelle ai look sul red carpet. FOTO; Met Gala: i temi più strani (e riusciti) di sempre. Un'idea per la testa: il Met Gala 2026 ha sancito il ritorno di chiome extra long. Le ispirazioni più belle dalle starCapelli lunghi, anzi, lunghissimi, dagli incalcolabili centimetri, hanno dominato sul leggendario tappeto rosso decretando un vero trend. Dobbiamo prepararci a sfoderare chiome da Raperonzolo? vanityfair.it I 13 look del Met Gala 2026 che la redazione di Vogue Italia ha amato di piùSabrina Carpenter in Dior by Jonathan Anderson, Rihanna in Maison Margiela by Glenn Martens e Bad Bunny in custom Zara, con un look disegnato da… lui stesso! Ecco i look del Met Gala 2026 più amati da ... vogue.it Lunedì sera al Met Gala esperti di moda e appassionati hanno notato il protagonismo dei capezzoli, o meglio, dei finti capezzoli. Tanti abiti indossati all'evento li simulavano, riprendevano e mettevano in mostra, in un'evoluzione del “naked dress” x.com Il tema del Met Gala di quest’anno, legato alla mostra “Costume as Art” e tradotto nel dress code “Fashion is Art”, apriva a una libertà interpretativa molto ampia. Come ha spiegato il curatore Andrew Bolton, l’idea centrale della mostra ruotava attorno alla relazi - facebook.com facebook