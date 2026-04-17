La frangia rimane un elemento di stile che si rinnova nel tempo, come dimostra la versione wispy adottata da un'attrice famosa. La sua scelta richiama un look naturale e sbarazzino, perfetto per la stagione calda. La presenza di questa acconciatura tra le tendenze attuali dimostra come il taglio possa adattarsi a diversi mood e interpretazioni. La protagonista ha deciso di portarla con un’aria disinvolta, attirando l’attenzione senza eccessi.

Complice la sua allure un po' wild e spettinata, che in un batter d'occhio è capace di evocare la libertà e quel piglio undone della bella stagione, integrandosi perfettamente con il raccolto scenografico, impreziosito sui lati da ciuffi lasciati liberi di incorniciare il viso. Era da un po', dalle sfilate di Parigi dello scorso ottobre, che Nicole Kidman non faceva sfoggio della sua frangia, un accessorio che, anche per questa primavera, si conferma alleato di stile insostituibile. «La frangia si conferma uno degli hot trend anche per questa primavera. Più che una semplice tendenza, è uno strumento espressivo, quasi emozionale.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Un'idea per la testa: la frangia non passa mai di moda, ma si reinventa, come quella wispy di Nicole Kidman. Qui le ispirazioni dalle star

“L’eleganza senza tempo del carré, con un tocco unico.” Un taglio iconico che si rinnova:

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Un'idea per la testa: anche per lui è frangia mania, le ispirazioni da starNon importa, infatti, quale sia il taglio di capelli prediletto o lo styling preferito.

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Una raccolta di contenuti

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