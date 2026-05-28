Un’estate in Italia lontano dagli stereotipi – seconda parte

Notizia in breve

Quest’estate in Italia si è distinta per un’offerta turistica variegata, con molte persone che hanno scelto di visitare località meno battute. Oltre alle spiagge più note, sono state esplorate anche aree marine meno frequentate e montagne meno conosciute, rispettando i propri tempi di visita. I borghi storici hanno registrato un aumento di visitatori, che si sono dedicati alla scoperta di ambienti autentici e meno turistici. La tendenza ha coinvolto diversi territori del Paese, con un incremento di presenze in aree tradizionalmente meno frequentate.