Un’estate in Italia lontano dagli stereotipi – seconda parte
Quest’estate in Italia si è distinta per un’offerta turistica variegata, con molte persone che hanno scelto di visitare località meno battute. Oltre alle spiagge più note, sono state esplorate anche aree marine meno frequentate e montagne meno conosciute, rispettando i propri tempi di visita. I borghi storici hanno registrato un aumento di visitatori, che si sono dedicati alla scoperta di ambienti autentici e meno turistici. La tendenza ha coinvolto diversi territori del Paese, con un incremento di presenze in aree tradizionalmente meno frequentate.
Il mare oltre le solite spiagge, le montagne da esplorare secondo il proprio ritmo, borghi pieni d’incanto. Idee per vacanze con un senso, da vivere lungo tutto lo Stivale. 🔗 Leggi su Panorama.it
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Ma perché offendere chi esprime un giudizio? Esiste uno straccio di civiltà? Si può essere opinabili ma LIBERI? In Italia oggi non si può criticare #Allegri perché in cambio ti becchi una marea di insulti dalle solite (poche) vedovelle in calore prestate al giornali x.com
Ciao! La storia che vi raccontiamo oggi riguarda un'estate degli anni '80, un tour su e giù per l'Italia insieme a Claudio Baglioni e... una ruota ballerina. Durante i tour estivi degli anni '80 insieme a Claudio, Walter macinava chilometri su e giù per lo stivale insie facebook
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