Un’estate in Italia lontano dagli stereotipi

Da panorama.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Quest’estate in Italia propone un’alternativa ai classici itinerari turistici. Si possono scoprire spiagge meno affollate e più autentiche, esplorare montagne meno battute seguendo i propri tempi e visitare borghi che conservano intatte tradizioni e architetture antiche. Molti viaggiatori scelgono di allontanarsi dai luoghi più affollati per vivere un’esperienza più vicina alla quotidianità locale. La rete di trasporti e le proposte di alloggio offrono diverse soluzioni per chi desidera un’estate diversa.

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