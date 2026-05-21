Un’estate in Italia lontano dagli stereotipi
Quest’estate in Italia propone un’alternativa ai classici itinerari turistici. Si possono scoprire spiagge meno affollate e più autentiche, esplorare montagne meno battute seguendo i propri tempi e visitare borghi che conservano intatte tradizioni e architetture antiche. Molti viaggiatori scelgono di allontanarsi dai luoghi più affollati per vivere un’esperienza più vicina alla quotidianità locale. La rete di trasporti e le proposte di alloggio offrono diverse soluzioni per chi desidera un’estate diversa.
Il mare oltre le solite spiagge, le montagne da esplorare secondo il proprio ritmo, borghi pieni d’incanto. Idee per vacanze con un senso, da vivere lungo tutto lo Stivale. 🔗 Leggi su Panorama.it
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In tutta Italia ci sono circa 25 mila taxi. Nella sola area di Parigi: 19 mila taxi e 40 mila NCC. E poi ci chiediamo perché ogni estate si ripresenta la stessa scena. Turisti che aspettano tempi infiniti. Cittadini che non trovano un’auto. Stazioni e aeroporti nel caos. I x.com
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