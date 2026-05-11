Meteo instabile in Italia | maggio lontano dall’estate settimana tra piogge e temporali

In Italia, il mese di maggio si presenta caratterizzato da condizioni meteo instabili, con una prevalenza di piogge e temporali che interessano diverse regioni. Nonostante la metà del mese sia trascorsa, le temperature rimangono al di sotto delle medie stagionali e il clima non si avvicina alle caratteristiche tipiche dell’estate. Le previsioni indicano un proseguimento di questa situazione nei prossimi giorni, con precipitazioni che coinvolgono varie aree del paese.

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ABBONATI A DAYITALIANEWS Un maggio ancora lontano dal caldo estivo. Nonostante il calendario indichi ormai la metà di maggio, l’atmosfera sull’Italia resta tutt’altro che estiva. Il Paese si prepara a vivere una settimana segnata da forte instabilità atmosferica, con il continuo transito di fronti perturbati che mantengono il clima più simile alla primavera avanzata che all’estate. Il quadro generale mostra un’Italia ancora esposta a condizioni variabili, senza segnali concreti di un ritorno stabile del caldo. Centro-Nord sotto la pioggia, Sud più variabile. Il settore più colpito sarà il Centro-Nord, dove si attendono rovesci frequenti e temporali anche intensi.🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Meteo instabile in Italia: maggio lontano dall’estate, settimana tra piogge e temporali ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Meteo, settimana instabile sull’Italia: arrivano piogge, temporali e temperature in lieve caloRoma - Meteo, perturbazione in arrivo: piogge forti e temporali colpiranno molte regioni italiane Una nuova fase instabile interesserà soprattutto... Meteo Italia: settimana instabile tra piogge, vento, sabbia sahariana e calo delle temperatureABBONATI A DAYITALIANEWS Scenario generale: cambio drastico dopo il caldo Dopo giorni caratterizzati da temperature quasi estive, l’Italia sta... Argomenti più discussi: Acquazzoni sull'Italia, meteo instabile e maltempo in arrivo: cosa succede e dove; Meteo, tempo instabile e temporali a causa di una perturbazione atlantica: le previsioni; Maggio sarà spesso instabile specie al nord; Meteo - Settimana instabile o perturbata con piogge e temporali ma non per tutti. Ecco le regioni più colpite dal maltempo. Meteo Italia, nuova fase instabile in arrivo: domenica tornano piogge e rovesci su molte regioni x.com METEO – Botta Calda al Sud | Picchi di 30°C ma Le Piogge Incombono reddit