Una strada chiusa da sei anni ha lampioni spenti, autobus che non transitano più e camion che sfrecciano a tutta velocità vicino alle abitazioni. I residenti segnalano il passaggio continuo di mezzi pesanti, mentre il servizio di trasporto pubblico è stato sospeso. La strada rimane inaccessibile, senza interventi di riapertura o manutenzione. La presenza di veicoli di grandi dimensioni vicino alle case crea disagio e rischi per i residenti.

Una strada chiusa da sei anni, lampioni spenti, autobus spariti e camion che sfrecciano accanto alle case. Cresce la protesta dei residenti della zona di via Rigazzara e via delle Pianazze, esasperati dai disagi causati dalla chiusura del tratto terminale di via Valdilocchi che costeggia l’area della centrale Enel. Dopo segnalazioni rimaste senza risposta, ora i cittadini sono pronti a raccogliere firme per chiedere la riapertura della viabilità e interventi concreti su segnaletica e sicurezza. "La chiusura di questo tratto – dice Elena Fornelli, residente – è un disagio per tutti. Abbiamo un’unica strada per arrivare alla mia zona residenziale, dove ci sono una trentina di case e famiglie. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Una strada da incubo: "Camion a tutto gas accanto alle case. E il bus non passa più"

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